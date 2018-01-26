Erdoğan'dan NATO'ya teşekkür, ABD'ye sitem

26 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasından satır başları şöyle:

"Terör örgütü en kısa zamanda adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir. Terör örgütünün alçaklıkları sınır tanımıyor. Ordumuzun elinde asla çocuk, kadın ya da masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bu Türk askerlerini kati kurallarıdır.

Harekatta bugün 7. gün 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler.

"Terörist sevicilerin barışa evet dediklerini duymadık"

Bundan rahatsız olan sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim "Savaş Hayır" diye bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin barışa evet dediklerini de pek duymadık.

Şu anda PYD, YPG, DEAŞ, PKK bütün bu terör örgütlerinin taciz harekatına karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen sözde dernek veya kişiler kusura bakmasınlar attığımız adım kararlı bir adımdır. Mazlumların mağdurların bu hakkını da sonuna kadar koruyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bu beyefendiler bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar.

"İnandığımız yolda yürüyoruz"

Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına uluslararası örgütler tehditler sallayabilir. Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Artık bıçak kemiğe dayandı ayın 20'sinde adımı attık inandığımız bu yolda Mehmetlerimizle yürüyoruz.

Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine ve teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlementosu'nda bunu istila harekatı olarak göstermek isteyenlere söylüyorum gidin istila hareketini önce Libya'da Ruanda'da Mali'de arayın. Burada da Azeri milletvekili Seyidov kardeşime oradaki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.

"Bize akıl verenler biraz da kendisi kullansa ne olur?"

Birileri ısrarla bize bu operasyon kısa sürdün diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine özellikle söyledim eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak tanklarımızla uçaklarımızla önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir. Biz masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz.

Kısa sürsünmüş. Daha 7 gün oldu. Afganistan'da 20, Irak'ta 18 yıl oldu. Hala oradasınız. Bize bu aklı verenler biraz da kendisi kullansa ne olur?

"Bir stratejik ortak ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?"

En büyük üzüntümüz Amerika'nın bayrakları ile bu terör örgütleri şu anda bölgede cirit atıyorlar. Sayın Başkan bizi bu kadar eleştirmeyin diyor. Bir stratejik ortak stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Ben kendilerine teşekkür ediyorum NATO Genel Sekreteri "Türkiye haklı olarak kendi hukukunu korumaktadır" diyor. Acaba niçin Amerika bu işlerden bu kadar uzak duruyor. Hala Türkiye'deki Amerika karşıtlığından bahsediliyor. 5 bin TIR bu silahlar buraya niçin geliyor? Kime karşı kullanılmak üzere buraya geliyor?

"Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayacağız"

Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı Operasyonu'nu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Mümbiç'i teröristlerden arındıracağız. Sonra da Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşı ise kendisini bu mücadelede bizim yanımızda olmalarını isteriz. Düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletiz. Mehmetlerimiz ne diyorlardı? 'Afrin'e düğüne gidiyorum.' Hedef bu. Hepsinden öte bizim askerimiz şehadete gidiyor.

"Kiliselerinizin içine roketler düşse sizin tepkiniz ne olur?"

Atılan roketler Kilis'te tarihi camimize düştü. Namaz esnasında iki kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Bize operasyonu çabuk tamamlayın diye akıl verenlere sesleniyorum kiliselerinizin içine roketler düşse sizin tepkiniz ne olur? Avrupa'da oradaki mescitlerimiz yakılıyor. Havalimanında yolculuk yapacak olan vatandaşlarımız oralardaki PKK'lıların saldırılarına uğruyor.

"Özgür Suriye Ordusu'nu alkışlıyorum"

Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum benim Mehmet'imin yanında bu mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli, onurlu bir mücadelenin onlar da askerlerdir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler tam aksine PYD'nin PKK'nın DEAŞ'ın YPG'nin tam benzerleridir kendileridir."