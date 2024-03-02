Erdoğan'dan Özel'e: DEM ile DEM'lendiler, ittifak yaptılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçim öncesi partinin çalışmalarına katılmayı sürdürüyor.

Erdoğan bugün Antalya'daki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde AK Partililere seslendi. Cumhurbaşkanı CHP'ye DEM Parti'yle bazı yerlerdeki ittifakları nedeniyle sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanının açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik. Hesaptan kaçanlara 31 Mart'ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart'a hazırlanıyor muyuz?

- Antalya 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Bu kardeşiniz, Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı, başında. Cumhur İttifakı olarak kabine bizde mi? Cumhur İttifakı ve hükümet olarak iş başında olduğumuza göre 31 Mart'ta yerel yönetimi bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi çöpten çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.

'Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız'

- Siyasi hayatımız boyunca hep ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız anlayışına sıkı sıkıya bağlı kaldık. Ama ülkemizde tüm sermayesi yalan ve aldatma üzerine kurulu bir zihniyet var ki, bir türlü ıslah olmuyor, bir türlü milletin safına katılamıyor. Bu faşist zihniyet tercihini ya vesayetçilerden, ya darbecilerden, ya emperyalistlerden son dönemde de terör örgütlerinden yana kullanıyor.

'DEM ile DEM'lendiler, ittifak yaptılar'

- Geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni genel başkanı, seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor; gerçek niyetinizi saklayın diyor. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın diyor. Kim bu? CHP'nin genel başkanı. "Milleti kandırın" diyor. "Dürüst davranın" demiyor da "Maskelerinizi takın sakın çıkarmayın" diyor. Hangi maskeyi takarsa taksınlar milletimiz bunların niyeti biliyor. Sandıkta hesaba çekilecekleri gün yaklaştıkça ayakları titriyor. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar.

- CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile DEM'lendi. İttifak yaptı. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da utanmadan "DEM'le ittifakımız yok" diye demeç veriyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Aymazlıklarından bir türlü vazgeçmiyorlar.