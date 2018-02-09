Erdoğan'dan Tanal hakkında suç duyurusu

09 Şubat 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi suçlamalarla savcılığa şikayet dilekçesi veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Tanal'ın 7 Şubat'ta başsavcılığa Erdoğan hakkında, "terör örgütü propagandası", "terör örgütüne yardım ve yataklık", "suçu ve suçluyu övme", "suçluyu kayırma" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla şikayette bulunduğu belirtilerek, şikayet dilekçesinin, içeriği ve vardığı sonuç itibarıyla akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmayan, gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmayan, tamamen hakaret ve iftira kastıyla kaleme alınmış ve verilmiş olduğunun değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Bütün olarak değerlendirildiğinde Tanal'ın, Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve hukuka aykırı ithamlarla, hakaret kastıyla hareket ettiğinin açık olduğu bildirilen dilekçede, Tanal'ın, bahse konu eylemiyle şikayet hakkını istismar ettiği, hak arama özgürlüğünü kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işlediği anlatıldı.

Kaynak: AA