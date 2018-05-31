Erdoğan'dan 'Türkiye'nin otomobili' açıklaması

31 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan konuşmasında muhalefeti eleştirerek, "Kendilerinin bu ülkede dikili ağacı olmadığı için şimdi çıkmış bizim eserlerimize ya çamur atıyor, ya da sahip çıkmaya çalışıyorlar. Neymiş? İstanbul'daki yeni havalimanına ne gerek varmış. Bütün dünya nefesini tutmuş projeyi takip ediyor, bunlarsa ne gerek var... Kanal İstanbul'a ne gerek var diyorlar. Şehir hastanesine ne gerek var diyorlar. Yerli otomobil projesine ne gerek var diyorlar. Tünellere, otoyollara, havaalanlarına ne gerek var diyorlar." dedi.

Erdoğan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili, "Bunların bir de cumhurbaşkanı adayı var. Neymiş, köprü yapmak kolaymış. Ya senin partinin ömrü, o köprülerin inşasını engellemeye çalışmakla geçti. İlkinde Demirel'in, ikincisinde Özal'ın, sonuncuda da benim karşıma dikildiniz. Biz sadece 3 tane köprü değil, Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. İzmit Körfezi'ne Osmangazi Köprüsünü yaptık. Ama bunlar bunu anlamaz. Bu partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı, sürekli bilimden sanayiden teknolojiden bahsediyorlar değil mi? Demek ki iddiaları var. Ben de arkadaşlarımı bilgilendirdim, seçim bildirgelerine bakın dedim. Madem iddialılar, seçim bildirgelerinde bu iddiaları dolu dolu ortaya koymuş olması lazım." dedi.

"Sonuçta karşımıza şöyle bir tablo çıktı" diyen Erdoğan, "Biz kendi seçim bildirgemizi adeta baştan sonra teknoloji, sanayi, bilim, yatırım, girişim, yazılım, uçak, robot, tasarım kavramlarıyla donatmışız. Onlar hiç adını bile anmamış. Mesela savunma sanayinin yanından geçmemişler. Bunların kafasında ne bilim, ne teknoloji, ne sanayi var. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, bunlar da meydanlarda esip yağıyor. Bundan birkaç ay önce meşhur TESLA otomobil var ya, elektrikli. Onun patronu Elon Musk benim ziyaretime geldi. Bu konuları onunla da konuştuk. Diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi, bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti. Sen yönetilensin, biz yöneten. İşte siyasette 20 yıllık hayatımın 4,5 yılı İstanbul'u yönetmekle geçti, 11,5 yıl Türkiye'ye başbakanlık yaptım, 4 yıldır cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Şimdi baş ustalık için sizden vize istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil CEO'su bugün açıklanacak

Erdoğan, "Türkiye'nin otomobil projesinde 5 şirketimiz ve TOBB bir araya gelip imzayı attılar. Şirketin CEO'su belirlendi. Ben şimdi sizi burada meşgul etmeyeceğim, bu akşam TESK'te orada bunu işleyeyim, orada bunu anlatayım." dedi.

Kaynak: AA