Erdoğan'dan 'YSK' çıkışı: Hukuk devletinde yaşıyoruz

23 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında, Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek, inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nın önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz, hukuk. Bu devlet guguk devleti değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim güvenliği için ise "Her türlü tedbiri aldık." dedi.

"Modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz ve yapacağız"

Yüksek hızlı tren yapıldığına değinen Erdoğan, "Sivaslı birisi çıkmış ne diyor? 'Yüksek hızlı treni hemen kaldır.' diyor. Yüksek hızlı tren göçü artırırmış. Allah rahmet etsin Erbakan Hoca hayatta olsaydı inan ilk önce bunları partisinden tasfiye ederdi. Hoca hızlı trenden bahsederdi, bunlar ise hızlı treni kaldırmaktan bahsediyor. Modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Erdoğan, üçüncü havalimanının 29 Ekim'de açılacağını belirterek, havalimanının kamu-özel ortaklığıyla 10,2 milyar avroya yapıldığını, şu anda 30 bin kişinin çalıştığını, işletme başladığında 100 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte, hamdolsun markamız olacak o havalimanı. Dünyaya burayla biz havamızı atacağız." dedi.

"Türkiye'nin güvenlik güçleriyle baş edilmez"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, turist sayısında 40 milyona doğru gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye var. Terörle mücadelede Bay Muharrem'in ağzından bir şey duydunuz mu? Bay Kemal'den duydunuz mu? Aday oldu, ilk ziyaret ettiği yer neresi? Edirne'de gitti Demirtaş'ı ziyaret etti. Kim bu adam? 7 Haziran'da 'Dökülün sokağa' diyen ve benim 53 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da ölümüne neden olan kişi değil mi? Ben buradan tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum; sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Gürcü, Abaza vesaire, böyle bir ayrım var mı, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Biz bir olacağız, beraber olacağız. Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz. Bunu başarmamız lazım.