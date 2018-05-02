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Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 4 Mayıs Cuma günü YSK'ye giderek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

Erdoğan'ın adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli başvuracak
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cuma günü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.  Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ye gidecek. 

Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak.  Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Meclis'te grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor. 

AK Parti'de 316 milletvekilinin de Erdoğan'ın adaylığı için imza verdiği bildirildi. 

İmza ile adaylık için 4 isim başvurdu

100 bin imza ile adaylık başvuru süresi bugün sona erdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuran isimler oldu.

İmzayla cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi bittiİmzayla cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi bitti

Kaynak: İHA

Son dakika seçim 24 haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan

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