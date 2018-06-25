Erdoğan'ın balkon konuşması ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan son kararla Ankara'da yapacağı balkon konuşmasını yarın gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları sonrası Ankara'daki balkon konuşmasını yarın sabah yapacak.
Erdoğan'ın konuşmasının yerine, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek.
Balkon konuşmasının yapılmamasının nedeninin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından henüz geçici sonuçların açıklanmaması olduğu ifade ediliyor.