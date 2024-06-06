Erdoğan'ın onayı alındı: AK Parti'de yeni dönem başlıyor

AK Parti kurmayları geçen hafta sonu yapılan Kızılcahamam istişare toplantısını değerlendirdi. Kurmaylar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının alındığı konuları şöyle açıkladı:

* Atılacak adımlar ana hatları ile belli. Ekonomi ve hukuk alanında önemli reformları göreceğiz. Özellikle bu iki başlıkta güven tesis edecek adımlar atılacak.

* Bu süreçte elbette bürokrasiden veya ittifak ortaklarımızın direnci ile karşılaşabiliriz. Tökezleyeceğimiz anlar da olabilir. Ama bütün bunlar, bizi reform adımlarından geri bırakmaz.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti kaynakları, şunları söyledi:

* Bir düzenleme hayata geçirilirken, bunun ekonomik açıdan, hak ve özgürlükler açısından, vatandaş nezdindeki yansımasına kadar her açıdan değerlendirmesi yapılacak. Bundan sonra bürokrasi istiyor diye yasa çıkarılmayacak. Bürokrasiye değil, ülkeye ne kazandırdığına bakacağız.