Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse kimdir, kaç yaşında? Nazlan Köse ne iş yapıyor?

Eski şarkıcı, yapımcı Erol Köse Maslak'taki evinin 16. katından atlayarak yaşamına son verdi. 60 yaşındaki ünlü ismin ölümü sonrası ünlülerden peş peşe açıklamalar gelirken yapıcının çocukları merak edilmeye başlandı. Şimdi sıkça "Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse kimdir" sorusu geliyor.

İş dünyasında marka yönetimi ve iş geliştirme alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Dijan Nazlan Köse, hem kurumsal hem de girişimcilik deneyimiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

1992 doğumlu olan Köse, Türk yapımcı Erol Köse’nin ilk evliliğinden dünyaya gelmiştir. Annesi ise Ajlan Köse’dir. Kariyerini marka yönetimi, pazarlama ve iş geliştirme ekseninde şekillendiren Köse, özellikle marka kimliği oluşturma ve büyüme stratejileri üzerine yoğunlaşmıştır.

2024 yılından itibaren Marka Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Dijan Köse, markaların konumlandırılması ve sürdürülebilir büyüme süreçlerinde aktif rol almaktadır. Daha önce kendi girişimini hayata geçirerek marka geliştirme ve yönetim süreçlerini bizzat yürütmüş, bu alandaki deneyimini sahada da pekiştirmiştir.

Profesyonel kariyerinde İş Geliştirme Lideri ve Müşteri Yönetimi Lideri gibi pozisyonlarda da görev alan Köse; operasyon yönetimi, müşteri ilişkileri ve stratejik büyüme alanlarında önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Yurt dışında da deneyim kazanan Köse, İş Geliştirme Müdürü ve Müşteri Yöneticisi olarak çalışmış; etkinlik yönetimi ve müşteri deneyimi konularında uzmanlaşmıştır.

Eğitim hayatına yurt dışında devam eden Köse, 2015–2017 yılları arasında Fashion Institute of Technology’de Tekstil Geliştirme ve Pazarlama eğitimi almıştır. Ardından 2018–2019 yılları arasında Baruch College’da pazarlama alanında eğitimini sürdürmüştür.