ESKİŞEHİR TOKİ KURA CANLI İZLE... TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ bugün Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 55 konut için kura çekimi gerçekleştirecek. Hak sahibi olmak için sabırsızlıkla bekleyen on binlerce kişi töreni canlı izlemek ve linke ulaşmak istiyor. Öte yandan kura sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı da merak ediliyor.
TOKİ kura çekimi bu hafta 11 ilde gerçekleşecek. Bugün de Eskişehir için tören düzenlenecek. Vatandaşlar kurayı canlı takip etmek isterken linki de yoğun şekilde araştırıyor. İşte detaylar...
Eskişehir TOKİ kura çekimi canlı izle
TOKİ Eskişehir 6 bin 55 konut için kura çekimi Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda saat 11.00'de başladı. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.
Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı): 5.080
Alpu: 60
Beylikova: 50
Çifteler: 80
Günyüzü: 80
Han: 35
İnönü: 200
Mahmudiye: 80
Mihalgazi: 34
Mihalıççık: 77
Sarıcakaya: 79
Seyitgazi: 80
Sivrihisar: 120