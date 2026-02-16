ESKİŞEHİR TOKİ KURA CANLI İZLE... TOKİ Eskişehir kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ kura çekimi bu hafta 11 ilde gerçekleşecek. Bugün de Eskişehir için tören düzenlenecek. Vatandaşlar kurayı canlı takip etmek isterken linki de yoğun şekilde araştırıyor. İşte detaylar...

Eskişehir TOKİ kura çekimi canlı izle

TOKİ Eskişehir 6 bin 55 konut için kura çekimi Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda saat 11.00'de başladı. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı): 5.080

Alpu: 60

Beylikova: 50

Çifteler: 80

Günyüzü: 80

Han: 35

İnönü: 200

Mahmudiye: 80

Mihalgazi: 34

Mihalıççık: 77

Sarıcakaya: 79

Seyitgazi: 80

Sivrihisar: 120