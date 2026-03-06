Espriyle başladı, vize kampanyasına dönüştü: İspanyollardan Türkler için dev adım!

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında uzun süredir devam eden Schengen vizesi tartışmaları, sosyal medyada gelişen dikkat çekici bir dayanışma süreciyle yeniden gündeme geldi.

Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında başlayan karşılıklı etkileşim, kısa sürede diplomatik söylemlere de yansıyan bir yakınlaşmaya dönüştü. Süreç, son olarak Türk vatandaşlarının vize işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan çevrim içi bir imza kampanyasına taşındı.

Pedro Sánchez'in açıklamaları öncü oldu

İki ülke kamuoyları arasındaki etkileşimin temelinde, İspanya hükümetinin dış politikaya ilişkin açıklamaları yer aldı. Pedro Sánchez'in, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarında İspanya'daki üslerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklaması ve Gazze başta olmak üzere Ortadoğu politikalarında savaş karşıtı bir tutum sergilemesi, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamalar sosyal medyada çok sayıda Türk kullanıcı tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.

Sosyal medyada karşılıklı mesajlar ve mizah

Türk kullanıcıların teşekkür ve dayanışma mesajlarına İspanyol kullanıcılar da karşılık verdi. Karşılıklı paylaşımlarda Türkçe ve İspanyolca destek ve dostluk mesajları ve ülke bayrakları öne çıktı.

Etkileşimin büyümesinde mizahi paylaşımlar da etkili oldu.

Özellikle bir Türk kullanıcının yaptığı "Dünyada bir tane bile kel İspanyol kalmayacak" şeklindeki esprili paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Saç ekimi konusunda dünyada gündem olan Türkiye'ye yönelik bu paylaşım, İspanyol medyasında ve televizyon programlarında da gündeme geldi. Bir televizyon programında konuyu değerlendiren sunucu, "Türkler ve İspanyollar kardeştir" ifadelerini kullandı.

Dayanışma vize kolaylığı talebine dönüştü

Sosyal medyada gelişen etkileşim, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi süreçlerine yönelik taleplerin gündeme taşınmasına da zemin hazırladı. İspanya'da bir sosyal medya kullanıcısı, Türk turistlerin vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla change.org platformunda imza kampanyası başlattığını duyurdu.

Kampanya çağrısında Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyen vatandaşların karşılaştığı engellere dikkat çekildi. Kullanıcı paylaşımında, "Türk turistler için Schengen vizesini kolaylaştırmak amacıyla İspanya ve Avrupa Birliği'ne yönelik bir çevrim içi kampanya başlattım" ifadelerini kullandı.

Kampanya metninde, Türkiye'den yapılan Schengen başvurularının yoğun prosedürler ve uzun bekleme süreleri nedeniyle zorlaştığı belirtildi. Avrupa Komisyonu verilerine göre 2022 yılında Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruların yaklaşık yüzde 10'u reddedildi. Bu oran, Avrupa Birliği'nin komşu ülkeleri arasında en yüksek ret oranlarından biri olarak değerlendiriliyor.