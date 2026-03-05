12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman geliyor? Af gelecek mi, infaz düzenlemesi var mı?

12. Yargı Paketi için gözler Adalet Bakanlığında... Milyonlarca kişi ilgilendiren pakette son durum sürekli araştırılıyor. En son gelişmeleri öğrenmeye çalışkanlar sürekli olarak "12. Yargı Paketi Meclis'e ne zaman geliyor" diye soruyor ve maddeleri araştırıyor.

12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

5 Mart 2026 Perşembe itibarıyla yeni yargı paketi Meclis'e gelmiş değil. Bu ay içinde çalışmanın tamamlanması ve paketin mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclis'i Adalet Komisyonuna gelmesi bekleniyor.

Yeni yargı paketi son durum nedir?

Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul 2'No'lu Barosu'nun Sultangazi'deki Sultan Kasrı'nda düzenlediği iftar programında "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde savunmanın güçlendirilmesi için biliyorsunuz temel hedeflerimizi belirledik. Bu konuda az önce Yasin başkanımız söyledi. Ben müjdeyi verecektim ama biz inşallah 12. pakette, talimat da verdim şu an, yasal düzenleme de yapılacak, tabii Meclisimiz de aynı yönde bir irade gösterirse tapuda belirli miktarı geçen işlemlerde avukat temsil zorunluluğu getirmeyi düşünüyoruz. Bakın bu hem işlemlerin hukuki güvenliğe kavuşması hem de avukatlarımıza en azından küçük bir fayda sağlaması için önemli bir işlem. Bu konuda da ben Hukuk Genel Müdürlüğümüze ve Hukuk İşleri Mevzuat Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İnşallah 12. pakette belirli miktarı geçen işlemlerde tapuda avukat zorunluluğu getireceğiz."

Gürlek, stajyer avukatlara destek sağlanması, özellikle kamuda görev yapan avukatların özlük hakları ve ücretlerinin iyileştirilmesi ile zorunlu müdafilik ve vekillik hizmetlerine ilişkin mali ve idari düzenlemeler konusunda çalışma yapılacağını bildirerek, bu hususların 2024-2028 Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen hedefler arasında yer aldığını anlattı" dedi.