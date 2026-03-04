Son dakika: İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Son dakika haberine göre İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye hava sahasında düşürülen balistik füze nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak nota verildi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sürerken, Türkiye bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ve gerilimin azaltılmasına yönelik adımlar ele alındı.
Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre İran’ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Görüşmede yaşanan son hadiseye ilişkin Türkiye’nin tepki ve endişeleri muhatabına iletildi.