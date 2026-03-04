AÇIKLANDI! TOKİ Ankara kura sonuçları erişime açıldı... Sonuç sorgulama
TOKİ Ankara kuraları dün gerçekleşti. Canlı yayını kaçıranlar kesin sonuçları bekliyordu. Yüz binlerce kişi TOKİ ve e-Devlet'i sık sık ziyaret ederken bugün sonuçlar ilan edildi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da kura çekimi gerçekleşti. Çekiliş sonrası hak sahipleri belli oldu. Bugün sonuçlar ilan edildi ve şimdi yoğun şeşkilde TOKİ ve e-Devlet sitesi sık sık ziyaret ediliyor.
TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı
TOKİ Ankara kura çekimi erişime açıldı. Sonuçlar TOKİ resmi sitesinden ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçları aşağıdaki linklerden kontrol edebilirsiniz.
TOKİ ÜZERİNDEN ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA
E-DEVLET ÜZERİNDEN ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA
TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?
TOKİ kura sonuçlarında ismi çıkmayanlar başvuru ücretlerini 5 gün içinde geri alabilecek.