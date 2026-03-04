AÇIKLANDI! TOKİ Ankara kura sonuçları erişime açıldı... Sonuç sorgulama

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da kura çekimi gerçekleşti. Çekiliş sonrası hak sahipleri belli oldu. Bugün sonuçlar ilan edildi ve şimdi yoğun şeşkilde TOKİ ve e-Devlet sitesi sık sık ziyaret ediliyor.

TOKİ Ankara kura sonuçları açıklandı

TOKİ Ankara kura çekimi erişime açıldı. Sonuçlar TOKİ resmi sitesinden ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçları aşağıdaki linklerden kontrol edebilirsiniz.

TOKİ ÜZERİNDEN ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA

E-DEVLET ÜZERİNDEN ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA

TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

TOKİ kura sonuçlarında ismi çıkmayanlar başvuru ücretlerini 5 gün içinde geri alabilecek.