DSİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
DSİ 1389 sürekli işçi alımı 2 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Bölge müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kura çekimini kaçıranlar şimdi kesin sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyor. Adaylar sıkça "DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
DSİ’nin 1389 sürekli işçi alımı kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından adayların gözü sonuç duyurusuna çevrildi. Süreci yakından takip eden adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmayı sürdürüyor. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Devlet Su İşleri kura sonuçları 9 Mart Pazartesi günü ilan edilecek. Kurum saate ilişkin bir bilgi geçmedi.
Sonuçlar bölge müdürlüklerinin web sitesinden ilan edilecek.
