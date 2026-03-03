Mazota zam geldi mi? Benzin fiyatları artacak mı? Ne kadar zam gelecek?

Orta Doğu alev yeri... ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ediyor. İran da geri adım atmazken füzeler peş peşe ateşleniyor. Savaşın ilk gününden itibaren Brent petrol sıçradı... Hürmüz Boğazı'nın da hala kapalı olması nedeniyle artışın devam edeceği öngörülüyor.

Bu iki unsur sebebiyle mazot ve benzine de zam geleceği konuşuluyor. Son durumu merak edenler "Mazota zam geldi mi", "Benzin fiyatları artacak mı" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Benzim ve mazota zam geldi mi?

Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin ve mazota zam gelmesi bekleniyor.

Öte yandan otogaza da 0,65 TL zam yapılacağı tahmin ediliyor.