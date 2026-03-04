Bakan Fidan'dan İran'a balistik mühimmat tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve son yaşanan balistik mühimmat olayı ele alındı.

Fidan'ın görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen balistik mühimmatla ilgili Türkiye'nin tepkisini dile getirdiği bildirildi.

Bakan Fidan'ın ayrıca gerilimin daha da artmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

NATO savunma sistemi devreye girmişti

Milli Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenen ve Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından havada etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.