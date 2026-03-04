İran'dan Türk hava sahasına yönelen füze etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından zamanında angaje edilerek imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mühimmatın Türk hava sahasına yöneldiğinin tespit edilmesinin ardından NATO unsurlarının devreye girdiği ve tehdidin havada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dörtyol’a düşen parça önleme mühimmatına ait

MSB açıklamasında, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan mühimmat parçasına ilişkin incelemelerin tamamlandığı da ifade edildi. Buna göre, bölgeye düşen parçanın balistik füzenin kendisine değil, tehdidi önlemek amacıyla kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı vurgulandı.

"Türkiye güvenliğini sağlamaya muktedirdir"

Bakanlık açıklamasında Türkiye’nin güvenlik kapasitesine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir.

Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.

Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Mühimmat ile İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/F59bAU7AhW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2026

İletişim Başkanı Duran'dan açıklama geldi

Gelişmenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da açıklama geldi. Olayda can veya mal kaybının yaşanmadığını belirten Duran, "İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır" dedi.