İran'dan arka kapı diplomasisi: ABD ile iletişime geçtiler

Orta Doğu’da tansiyon hızla yükselirken, İran yönetiminin hayatta kalan üst düzey kadrosunun bir yandan sert mesajlar vermeyi sürdürdüğü, diğer yandan ise ABD ile perde arkasında temas kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

CIA’e dolaylı mesaj gönderildi

The New York Times tarafından üst düzey yetkililere dayandırılarak yayımlanan habere göre, saldırıların başlamasından yalnızca bir gün sonra İran İstihbarat Bakanlığı, üçüncü bir ülkenin istihbarat servisi aracılığıyla Central Intelligence Agency (CIA) ile iletişim kurdu. Haberde, Tahran yönetiminin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik şartları görüşmeye hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi.

Temasın hangi ülke üzerinden gerçekleştirildiği ise açıklanmadı. CIA ise konuya ilişkin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Batı’da “uygulanabilir mi?” tartışması

Batılı yetkililer, İsrail’in düzenlediği nokta operasyonlarla İran’daki üst düzey isimleri hedef aldığına dikkat çekerek, mevcut hükümetin olası bir ateşkes anlaşmasını uygulayacak kapasiteye sahip olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

İsrail’den Washington’a çağrı

İsrail yönetimi ise İran’dan geldiği iddia edilen yaklaşımın "ciddi olmadığını" savunuyor. Tel Aviv yönetimi, Washington’a söz konusu tekliflerin dikkate alınmaması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail’in stratejik hedefinin askeri operasyonları haftalar boyunca sürdürerek İran’ın savunma kapasitesini kalıcı biçimde zayıflatmak ve rejim üzerinde baskı oluşturmak olduğu ifade ediliyor.

Trump’tan sert mesaj

Daha önce birçok kez "İran ile anlaşma yapmaya açığım" mesajını veren ABD Başkanı Donald Trump, sahadaki gelişmelerin ardından söylemini sertleştirmişti. Trump, Salı sabahı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzakereler için artık "çok geç" olduğunu belirterek diplomasi ihtimalinin kapandığı yönünde sinyal vermişti.

ABD'nin kaybı 2 milyar dolara yaklaştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede karşılıklı operasyonlar sürerken, İran'ın misilleme saldırılarının ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlıklarında ciddi hasara yol açtığı belirtiliyor. Açık kaynaklara dayanan hesaplamalara göre 28 Şubat'tan bu yana ABD'nin kaybettiği askeri ekipmanların toplam değeri yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaştı. Katar'daki El Udeyd Üssü'nde bulunan 1,1 milyar dolarlık erken uyarı radarının vurulması ise en büyük kayıp olarak öne çıktı.