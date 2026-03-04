İran savaş gemisi Sri Lanka açıklarında saldırıya uğradı: 101 kişi kayıp

Sri Lanka Savunma Bakanlığı, ülke kıyılarına yakın bir noktada saldırıya uğrayan İran donanmasına ait gemide en az 101 kişinin kaybolduğunu, 78 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında İran donanmasına ait bir gemiden "imdat" çağrısı alındığını ve bunun üzerine bölgede kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Açıklamalara göre İran donanmasına ait IRIS Dena isimli gemi, Sri Lanka'nın güneyindeki Galle açıklarında acil yardım çağrısında bulundu. Olayın ardından Sri Lanka ekipleri bölgeye yönlendirilerek arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Saldırının denizaltı ile yapıldığı düşünülüyor.

Gemide 180 kişi bulunuyordu

Sri Lankalı yetkililer, olayın ülkenin kara sularında meydana geldiğini belirterek mürettebatın tahliye edilmesi için geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü ifade etti. Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bu saldırının ardından yapılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden şimdiye kadar 30 mürettebat kurtarıldı. Kurtarılan personel hastanelere sevk edilirken kayıp olduğu bildirilen kişiler için arama çalışmaları sürüyor.