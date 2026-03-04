İspanya'dan ABD-İsrail saldırılarına tepki! 'Bir hukuksuzluk daha fazla hukuksuzlukla karşılanamaz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar nedeniyle İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmasının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'ten sert açıklama geldi. Sánchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonunu "felaket" olarak nitelendirerek saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

"Bir hukuksuzluk daha fazla hukuksuzlukla karşılanamaz"

Ulusa sesleniş konuşması yapan Sánchez, İran yönetimine karşı olduğunu ancak ülkeye yönelik askeri müdahalenin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sánchez konuşmasında, "Bir hukuksuzluk daha fazla hukuksuzlukla karşılanamaz" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın savaşa karşı tutumunun Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalara yönelik yaklaşımıyla da uyumlu olduğunu belirten Sánchez, hükümetin pozisyonunu "savaşa hayır" sözleriyle özetledi.

Başbakan Sánchez, "Bu felakete karşıyız çünkü hükümetlerin görevinin insanların hayatını iyileştirmek, sorunlara çözüm üretmek olduğunu düşünüyoruz; insanların hayatını daha da kötüleştirmek değil" dedi.

Irak Savaşı benzetmesi

Sánchez, İran'daki çatışmayı 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgaliyle karşılaştırarak o dönemde yaşanan gelişmelerin terörün artmasına, Avrupa'da göç krizine ve enerji fiyatlarının yükselmesine yol açtığını söyledi.

İran'daki savaşın benzer sonuçlar doğurup doğurmayacağını söylemek için erken olduğunu belirten Sánchez, "Ancak bildiğimiz şey şu ki bu savaş daha adil bir uluslararası düzen yaratmayacak; daha yüksek ücretler, daha iyi kamu hizmetleri ya da daha sağlıklı bir çevre de getirmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan ticaret tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump ise salı günü yaptığı açıklamada, İran'a yönelik operasyonlarda ABD'nin İspanya'daki askeri üsleri kullanmasına izin verilmemesine tepki gösterdi. Trump yönetimi, bu kararın ardından İspanya ile ticari ilişkilerin kesilmesini değerlendirdiğini açıkladı.

Trump, "İspanya çok kötü davrandı" ifadelerini kullanırken, İspanya'nın NATO'nun savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkarma hedefini kabul etmemesini de eleştirdi.

ABD Başkanı ayrıca, "İspanya'nın ihtiyacımız olan hiçbir şeyi yok, harika insanları dışında. Harika insanlar ama iyi bir liderlikleri yok" dedi.

Madrid'den temkinli mesaj

Sánchez, Trump'ın ticaret tehdidine doğrudan yanıt vermekten kaçındı ancak İspanya'nın ekonomik ve kurumsal gücüne güvendiklerini söyledi.

"Ülkemizin ekonomik, kurumsal ve hatta ahlaki gücüne tam güven duyuyoruz" diyen Sánchez, hükümetin çatışmaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine karşı gerekli önlemleri değerlendirdiğini ifade etti.