AB'den Made in EU açıklaması: Türkiye, AB üyesi ülkelerle eşdeğer tam erişim kazanacak

AB Türkiye Delegasyonu'nun Brüksel'de düzenlediği basın programı kapsamında, AB Komisyonu Sözcüsü, Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'de kamu alımlarına ve devlet desteklerine "Made in EU" şartı da getirecek tasarının AB'nin sanayi tabanını güçlendirmeyi ve küresel haksız rekabetle mücadele etmeyi amaçladığına işaret eden Sözcü, özellikle Avrupa imalat sektörünün başta Çin kaynaklı olmak üzere büyük bir baskı altında olduğunu anlattı.

Sözcü, girişim kapsamında AB'de temiz teknoloji, temiz çimento, çelik ve alüminyuma talebi artırmak amacıyla kamu alımları, kamu programları, sübvansiyonlar ve ihalelerin kullanılacağını dile getirdi.

"AB'de üretilmiş olması, düşük karbon emisyonu gereksinimleri ve kamu alımları ile kamu projeleri için para tahsisine ilişkin kriterleriyle bu teklif, üçüncü ülkelerde bazı tartışmalara yol açtı." diyen Sözcü, söz konusu teklifin değer zincirleri üzerindeki olası ekonomik etkileri hakkında Türkiye'de de haberler olduğunu anımsattı.

AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği olduğunu anımsatarak, "Teklif, Avrupa'daki Türk işletmelerine ve Türkiye'den gelen mallara yönelik bazı güvenceler ve açıklıklar getiriyor." dedi.

Fransa'da bir okul veya hastanenin yeniden yapımı için bir kamu ihalesi açıldığında, Türk şirketlerinin bu kamu ihalesine katılmaya hak kazanamayacağını vurgulayan Sözcü, bu alanda mütekabiliyet uygulanacağına dair güvence olmadığını ancak bunun ileride değişebileceğini söyledi.

Sözcü, Avrupa şirketleri tarafından Türkiye'den satın alınan çimento, alüminyum gibi malların ise kamu ihalelerinde yer alabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha olumlu bir açıdan bakıldığında, kamu sübvansiyonları ve ihaleler için, mevcut teklife göre ki bu durum değişebilir, Türkiye, AB'ye üye ülkelerin statüsüne eşdeğer tam erişime sahip olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu, Türkiye'nin sanayi politikası açısından yakın tutmak ve ticaret yapmaya devam etmek istediğimiz önemli bir ortak olduğu anlamına geliyor."

AB ülkeleri ve Türkiye arasında uzun yıllardır yüksek verimli değer zincirlerinin olduğunu ve bunları korumak istediklerini söyleyen Sözcü, "İyi haber şu ki, Türk şirketleri ve Türk malları, kamu sübvansiyonlarına ve ihalelere erişim söz konusu olduğunda AB'de üretilmiş olarak nitelendirilecek." dedi.

Türk mal ve bileşenleri kapsama dahil

Sözcü, bunun özellikle Türkiye için son derece önemli olan otomotiv sektöründeki bileşenlerle ilgili olduğuna işaret ederek, "Mevcut teklife göre, Türk şirketleri AB ülkelerindeki kamu ihalelerine doğrudan erişemeyecek. Ancak, diyelim ki AB'de bir kamu ihalesini kazanan bir İspanya, Fransa veya Belçika şirketi, mallarını ve bileşenlerini Türkiye'den tedarik etmeye karar verirse, bunlar kapsama dahil olacak." diye konuştu.

Bunun mütekabiliyet gereği olduğunu kaydeden AB Komisyonu Sözcüsü, Türk kamu ihalelerinin mevcut durumda Avrupa şirketlerine yeterince açık olmadığını iddia etti.