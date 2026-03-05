Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik gerçekleştirilen saldırı ele alınırken, Erdoğan Azerbaycan’a destek mesajı verdi.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.