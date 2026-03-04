Türkiye’ye “Made in Europe” kapısı: AB’nin Sanayi Yasasında Türk ürünlerine yeşil ışık

Nagihan KALSIN

Dünya Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre, Avrupa Komisyonu tarafından bugün açıklanan Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında, AB üyesi ülkelerde otomotiv sektörü dâhil, stratejik sektörlerde gerçekleştirilecek kamu alımları için getirilen “AB ürünü (made in EU)” şartına, ilke olarak Türk menşeli ürünleri de dâhil edilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile son dönemde karşılıklı anlayış temelinde ekonomik ve ticari konularda yürütülen yoğun ve yapıcı diplomasi trafiğinin olumlu sonuçlar vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bolat, Avrupa Komisyonu’nun hazırlıklarını sürdürdüğü ve taslağını yayımladığı Sanayi Hızlandırma Yasası ile “AB Ürünü-Made in EU” politikası çerçevesinde, Türkiye ile mevcut Gümrük Birliği’nin anılan politika kapsamında tanınmasının, yatırımların ve girişimlerin devamlılığı ile Avrupa değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından olumlu ve yapıcı bir karar olduğunu belirtti.

AB ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde, son yayımlanan taslakta “AB menşei” şartının Gümrük Birliği çerçevesinde ilke olarak Türkiye’yi de kapsamasını sağlayan yasal zeminin Sanayi Hızlandırma Yasası ile teyit edilmesinin ticari ilişkiler açısından önemli bir adım teşkil ettiğini vurgulayan Bolat, Türkiye’nin başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok kritik ürün grubunda Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz ve güvenilir bir parçası olduğuna dikkati çekti.