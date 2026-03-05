Son cemre toprağa düştü

"Ateş, kor ve köz" anlamlarına gelen cemrelerin ilki 19-20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise 26-27 Şubat’ta suya düşmüştü. 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düştüğüne inanılan son cemre ile birlikte doğanın uyanışı ve baharın gelişinin yaklaştığı kabul ediliyor.

Anadolu’da uzun yıllardır halk takviminde önemli bir yere sahip olan cemreler, yalnızca mevsimsel değişimi değil aynı zamanda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin başlamasına yönelik bir işaret olarak da değerlendiriliyor.

Cemrenin toprağa düşmesi, özellikle hayvancılıkla uğraşanlar için hayvanların yeniden meralara çıkma döneminin yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenmeye hazır hale geldiğini ifade ediyor.