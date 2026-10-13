Etimesgut Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı dahil 25 gözaltı

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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iki belediye başkan yardımcısı ve belediye personelinin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

25 şüphelinin tamamı gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu, bu isimlerden birinin 10 Ağustos'ta gerçekleştirilen belediye başkan vekili seçiminin ardından göreve getirildiği belirtildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar belli oldu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere, "suç örgütü kurma, yönetme veya üyelik", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Belediye başkan vekili hakkında ise herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı öğrenildi.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturma

Etimesgut Belediyesi, daha önce de farklı soruşturmalarla gündeme gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen önceki soruşturmada, aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı.

Söz konusu soruşturmada ihaleye fesat karıştırma ve kamuyu zarara uğratma iddiaları üzerinde durulmuştu.

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, belediyedeki yemek ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla ayrı bir soruşturma yürüttüğü de belirtildi.

Son operasyonla birlikte Etimesgut Belediyesi'ne yönelik üçüncü bir soruşturmanın gündeme geldiği ifade edildi.