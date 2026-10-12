Bakan Işıkhan duyurdu: Üniversitelilere aylık 19 bin 250 TL destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı’nın yeni dönem başvurularının başlayacağını duyurdu. Program kapsamında 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrılırken, ayda 14 gün katılım sağlayan öğrenciler günlük 1.375 TL üzerinden toplam 19 bin 250 TL gelir desteği elde edebilecek.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.