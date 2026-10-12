Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs ve tır şöförü tutuklandı
Geçtiğimiz gün Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı faciada otobüs ve tır şoförü tutuklandı.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde dün meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan tur otobüsü sürücüsü M.A. ile çekici sürücüsü H.K., işlemlerinin ardından tutuklandı.
Otobüs sürücüsü M.A.'nın yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme ve manevra kurallarına aykırı hareket ettiği, çekici sürücüsü H.K.'nin ise hız sınırlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. Otobüsün yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.