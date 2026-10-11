Yalova'da deprem! İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Yalova'nın Marmara Denizi açıklarında İstanbul ve Bursa'da da hissedilen bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 2,9 olduğu belirtildi. Küçük çaplı deprem yerin 7.16 kilometre derinliğinde saat 18.14'te oluştu.

Deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi.