Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kavşağı kaçıran otobüsün geri manevra yaptığı belirtildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre tur otobüsü, Manisa-Akhisar kavşağını kaçırmasının ardından geri manevra yapmaya çalıştığı sırada çekici otobüse arkadan çarptı. Otobüsün Denizli'nin Pamukkale ilçesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Valilikten can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama

Manisa Valiliği, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında, Bursa'dan İzmir yönüne ilerleyen tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazaya ilişkin ihbar alındığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."

Vali Özkan olay yerinde bilgi aldı

Kazanın ardından bölgeye gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Özkan şunları söyledi:

"Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun dışında 34 yolcumuz var. 3 mürettebat ve TIR şoförü var. Toplam 11 vefat, 27 kişi yaralı. Bu yaralılardan 16'sı sarı, 9'u yeşil, 1'i kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edildi."

AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordinasyon içinde hızla bölgeye ulaştığını belirten Özkan, olay yerindeki çalışmaların sürdüğünü aktardı:

"Şu anda Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olay yeri çalışmaları devam ediyor. Tekrar vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu acı bir şekilde yaşıyoruz."

Bakan Çiftçi: Süreci yakından takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilgili kurumların kazaya müdahale ettiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."