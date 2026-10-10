Esenyurt Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 9 kişi tutuklandı

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Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İbrahim Doğancıoğlu, Ekim Peyzaj isimli firmanın ortağı Ziya Köklü, ASM firmasının sahibi Salih Yılmaz, Topraköz firmasının sahibi Erhan Toprak, ASM firması çalışanı Emrah Koşunalp, Namık Çebi İnşaat çalışanları Cemalettin Çağlayan ile Harun Berber ve Doğan Can Göksel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Anıl Alioğlu, Han İnşaatın sahibi Orhan Yıldırım, Tuba Ulutaş Şenyürek ile HMF firmasının sahibi Halil Yılmaz, ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı ve mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesi çalışanı Adil Kesik, Avukat Adnan Şenocak, Simak Makina isimli firmanın ortağı Kamil Karaduman, esnaf Eyüp Mücahit Gülmez, Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen ise hakimlik tarafından imza’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakıldı.