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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevinden uzaklaştırılması ve yerine seçilen Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yeni başkanvekili için seçim yapıldı.

Yeni Parti ve CHP seçime katılmadı

Ataşehir Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere bir araya geldi. CHP ve Yeni Parti gruplarının oylamaya katılmama kararı almasının ardından seçim, Cumhur İttifakı’nın adayı Serdar Orhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Mecliste yapılan oylamada 18 oy alan Serdar Orhan, Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi. Bu sonuçla birlikte belediye yönetimi AK Parti’ye geçmiş oldu.