İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı

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CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı.

Cemil Tugay'a parti rozetini, AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle gerçekleştirilen yasama yılı açılış toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Tugay'ın katılımıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilmeye başlanmış oldu.

CHP'den istifa eden Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelmişti. AK Parti'nin İzmir Marşı'nın kullanıldığı ve "7 Ekim" tarihinin öne çıkarıldığı paylaşımı da iddiaları güçlendirmişti.

27 yıl sonra değişim

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra değişim yaşanacak. En son 1994 yerel seçimlerinde, merkez sağ partisi olan Doğru Yol Partisi'nden (DYP) geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

1999 yerel seçimlerinde DSP'den seçilen Ahmet Piriştina, daha sonra CHP'den belediye başkanı seçilmişti. 2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'den Aziz Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde Tunç Soyer belediye başkanı olmuştu.