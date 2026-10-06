2026/27 AÖF sınav tarihleri... AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler net tarihleri öğrenmek için "AÖF sınavları ne zaman yapılacak" sorusuna cevap arıyor.
2026/27 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte AÖF öğrencilerinin sınav takvimiyle ilgili araştırmaları da hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, dönem içerisinde gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte "AÖF sınavları ne zaman yapılacak" sorusunun yanıtı...
2026/2027 AÖF sınav tarihleri şöyle:
- Güz Dönemi Ara Sınavı: 5-6 Aralık 2026
- Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2027
- Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2027
- Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2027
- Yaz Okulu Sınavı: 21 Ağustos 2027