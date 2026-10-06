Başakşehir okul saldırısı ölü ve yaralı var mı? Kaç kişi yaralandı?

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Başakşehir'de bir ortaokulda bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Bir öğrenci elindeki bıçakla 5 öğrenciyi yaraladı. Öğrenciler hemen hastaneye kaldırılırken "Başakşehir okul saldırısı ölü ve yaralı var mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Başakşehir okul saldırısı ölü ve yaralı var mı?

Başakşehir'deki okul saldırısında olayın ayrıntıları henüz netleşmiş değil. 5 öğrenci yaralanırken yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.