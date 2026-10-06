Son dakika... Başakşehir'de okul saldırısı: Okul saldırısında ölü ve yaralı var mı? Yaralı sayısı kaç?

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Okul saldırılarının son adresi Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu oldu. Edinilen bilgilere göre aynı okuldan mezun olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski ortaokuluna geldi.

Pskilolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla öğrencilere saldırdı.

8 kişi hastaneye kaldırıldı

3'ü ağır, 8 kişinin yaralandığı saldırıda olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Veliler okula koştu

Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bakan Memişoğlu'ndan ilk açıklama

Ortaokuldaki bıçaklı saldırıya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da ilk açıklama geldi. yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu saldırıda 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum" dedi.

Yayın yasağı

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.