Son dakika... Başakşehir'de okul saldırısı: Okul saldırısında ölü ve yaralı var mı? Yaralı sayısı kaç?

Son dakika... Başakşehir'de ortaokula bıçaklı saldırı: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son dakika... İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre okuldan daha önce mezun olan lise öğrencisi bir kız, üniformasını giyerek eski okuluna girdi öğrencilere bıçakla saldırdı. 8 kişinin yaralandığı saldırının ardından şüpheli öğrenci gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere 8 yaralının tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.
Okul saldırılarının son adresi Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu oldu. Edinilen bilgilere göre aynı okuldan mezun olduğu öğrenilen bir lise öğrencisi, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski ortaokuluna geldi.
Pskilolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla öğrencilere saldırdı.
8 kişi hastaneye kaldırıldı
3'ü ağır, 8 kişinin yaralandığı saldırıda olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Veliler okula koştu
Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Bakan Memişoğlu'ndan ilk açıklama
Ortaokuldaki bıçaklı saldırıya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da ilk açıklama geldi. yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirdi.
Bakan Memişoğlu saldırıda 8 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1'i kritik, 2'si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum" dedi.
Yayın yasağı
Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.