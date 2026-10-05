Mekke İttifakı toplantısı sona erdi: Genel Sekreter Pakistanlı Nauman Mahmood oldu

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Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sona erdi.

Toplantıda Pakistanlı Nauman Mahmood, Mekke İttifakı Genel Sekreteri olarak seçildi. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu temsil etti.

Toplantının ardından Mekke İttifakı tarafından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, tarafların Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınadığı belirtildi.

Tarafların Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiği vurgulanan açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsal gelişiminin bir parçası olarak Komite, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden emekli Korgeneral Nauman Mahmood'u üç yıllığına Genel Sekreter olarak atamaya karar vermiştir.

Taraflar, Genel Sekreter Mahmood'a yeni görevinde başarılar dileyerek, bu atamanın İttifak'ın ilerletilmesine ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına duydukları güveni ifade etmişlerdir.

Taraflar, Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış; Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz ve hazırlık durumu ile Krallık'a yönelik tehdit ve saldırılara karşı ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünü korurken sergiledikleri profesyonellik ve yüksek yetkinliği takdirle karşılamıştır.

Komite, toplantı öncesinde yapılan siyasi ve askeri istişarelerin sonucunu değerlendirerek kendisine sunulan önerileri onaylamış ve Mekke Savunma İttifakı'nın kolektif savunmaya ve tehditlerle birlik içinde mücadeleye yönelik güçlü taahhüdü yansıttığını teyit etmiştir.

Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır.

Taraflar, her bir tarafın güvenliğinin, üç ülkenin kolektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yinelemişlerdir.

Bu çerçevede, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratik tedbirlere dönüştürülmesinin, kolektif savunmaya olan bağlılığın güvenilirliğini yansıttığı, caydırıcılığın etkinliğini güçlendirdiği ve üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerinin Anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılığı ortaya koyduğu teyit edilmiştir."