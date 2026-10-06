Bakan Tekin duyurdu: Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda, 6 Ekim sabahı bıçaklı saldırı meydana geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisi yakalandı.

"Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de yaptığı açıklamada saldırganın okulun formasını giyerek binaya girdiğini söyledi.

Tekin, “Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi. O okulun formasını giyip okula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçakla saldırı düzenliyor. Ağır yaralı bir öğrencimizi kaybettik" dedi.

İki müfettiş görevlendirildi

MEB, olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bir bakan yardımcısı başkanlığındaki Bakanlık heyeti, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a giderken, olayı tüm yönleriyle incelemek için iki eğitim müfettişi görevlendirildi.

Saldırıdan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmaları da başlatıldı.

Okulda eğitime iki gün ara verildi

Bakanlık, okulda eğitim öğretim faaliyetlerine 6 ve 7 Ekim'de ara verildiğini açıkladı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Olayla ilgili yayın yasağı getirildiği bildirildi.