Fon işlemlerine yeni düzenleme geliyor: 455 bin yatırımcının varlıkları için tasfiye yolu açılıyor
AK Parti, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik 10 maddelik geçici kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifte, 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine yönelik düzenleme yer alıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.
Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.
İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.
Teklif 10 maddeden oluşacak.