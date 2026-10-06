Aleyna Kalaycıoğlu tahliye oldu mu, çıktı mı? Survivor Aleyna çıktı mı?

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Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 9 Mart 2026 gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından katledilen Kubilay Kaan Kundakçı davasında savcı bugün mütalaasını açıkladı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında istenen cezalar belli olurken şimdi sıkça "Aleyna Kalaycıoğlu tahliye oldu mu, çıktı mı" sorusu geliyor.

Aleyna Kalaycıoğlu tahliye oldu mu, çıktı mı?

Savcı, mütalaasında Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet hapis ile 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Aleyna Kalaycıoğlu için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, tutuklu bulunan sanığın tahliye edilmesini de istedi.

Zuhal Kalaycıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan için de beraat talep edildi.