Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suç örgütleri elektronik para, kripto varlık ve soğuk cüzdan kullanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu. Adaletin devletin üzerine inşa edildiği temel olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce aynıdır. Adalet haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet devletin üzerine inşa edildiği temeldir. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Eşitliğin terk edildiği yerde adalet olmaz" ifadelerini kullandı.

Devletin en temel sorumluluğunun adaleti tesis etmek olduğunu belirten Erdoğan, adaletin küresel barışın sağlanmasındaki önemine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler'in (BM) temel amaçlarından birinin uluslararası barış ve güvenliği sağlamak olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Adalet olmadan barış sağlanamaz. Güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Uluslararası Adalet Zirvesi, ülkelerimiz ve halklarımızı için hayırlı olsun. Adalet zirvemiz hayırlı olsun. Burada yapılan oturumları çok kıymetli buluyorum. Tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin ev sahipliğini yapan Adalet Bakanlığımızı ve bakanımızı tebrik ediyorum.

Şu anda farklı ülke ve bölgelerden gelen konuklarla bu salonda bir aradayız. Hepimizin farklı adalet sistemleri var. Burada temsil edilen devletin ve milletin kendine has hukuk geleneği var.

"Adalet olmadan barış sağlanamaz"

Adalet dediğimizde hepimizin zihnin beliren düşünce aynıdır. Adalet haklıya hakkının teslim edilmesidir. Güçsüzün güçlüye ezdirilmesidir. Adalet devletin üzerine inşa edildiği temeldir. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Eşitliğin terk edildiği yerde adalet olmaz.

Devletin en temel sorumluluğu adaleti tesis etmektir. Adalet küresel barışı temin etmek için de vardır. BM’nin 1 maddesi uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasıdır. Adalet olmadan barış sağlanamaz. Güven ve itibar erozyonuna uğramış bir uluslararası sistemle ile karşı karşıyayız.

"Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var"

Mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığını herkes biliyor. Uluslararası anlaşmalar ve mahkemelerin verdikleri kararlar uygulanmaz durumda. Her şey ayaklar altına alınmış durumdadır.

Bunları hamaset olsun diye söylemiyoruz. Bunlar yüzleşmemiz gereken acı gerçeklerdir. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var.

Krizlerin çatışmaların tetiklediği ve savaşların başladığı ve istikrarsızlığın doğduğu bir ortamda ‘sistemde sorun yok’ diyemeyiz.

"Gazze dünyanın en büyük toplama kampına döndü"

Hürmüz’deki tıkanıklık çözülemedi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 4,5 yıldır sürüyor. Yemen, Sudan ve diğer bölgelerde neler yaşandığını görüyoruz. Hepsinden önemlisi Gazze’de insanlar dünyanın gözü önünde siviller vahşice öldürülüyor. 75 binden fazla Gazzeli katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar, hastaneler ve diğer yerler bombalanıyor.

Kendini uluslararası hukuktan üstün gören soykırım şebekesi Gazze dünyanın en büyük toplama kampına döndü. Geçtiğimiz yıl tesis edilen ateşkes İsrail tarafından delindi. Kudüs’teki kutsal mekanlar saldırıya uğradı.

"Türkiye kendine umut besleyenleri yarıda bırakmaz"

İsrail, bölgenin huzurunu ve barışını kendisi için tehdit olarak görüyor. Bu tüm dünya için insanlık için testidir. Hepimiz için insanlık testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendine umut besleyenleri yarıda bırakmaz. Biz tüm bunlar karşısında 'Dünya 5'ten Büyüktür' diyoruz.

Sadece 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar kapsamında 736 kişiyi ülkemize getirdik. Elektronik para kuruluşları, kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve sosyal medya gibi araçlar suç örgütleri tarafından çok etkin kullanıldığına şahit oluyoruz