Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yolculuk süresi 1,5 saate düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil edildiğini belirten Erdoğan, Halkalı-Kapıkule hattında yolcu taşıma süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 3 saatten 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Projenin ticaret ve turizme katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Şehirleri değil Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Çok önemli bir projenin açılışını yapmak için sizlerle birlikteyiz. Heyecanımızı bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos'a teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. İsmini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum.

Biliyorsunuz, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, toplam 229 kilometrelik uzunluğu ile ülkemize vizyon katacak ulaştırma projelerimizden biridir. Projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 153 kilometre uzunluğa sahip Çerkezköy-Kapıkule kesimi, projemizin en uzun etabıdır. Saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına sahip olacak hattımız, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilmiştir. Hat üzerinde 31 köprü, 2.520 metre uzunluğunda 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez vardır. Böylece Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

"Seyahat süresi 1,5 saat olacak"

Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta, Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demir yolu hattının kapasitesi de yaklaşık 4 katına çıkacak. Yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor değerli kardeşlerim. Ulaşım hızlanacak. Lojistik güçlenecek, seyahat süresi azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek. Projemiz sadece gönülleri ve şehirleri birleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. Bir diğer önemli husus şudur. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule'deki demir yolu kapasitemizi artırıyoruz. Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15.675 metreden 51.000 metreye çıkarıyoruz. Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyük Karıştıran'da yeni istasyon binaları inşa ediyoruz. Kapıkule ve Edirne gar binalarını yeniden yapıyoruz. Çerkezköy'de yük istasyonu personel binası ve lokomotif bakım atölyesi de projenin kapsamında yer alıyor. Böylece sadece ana hattı değil, hattın bütün unsurlarını modern ve güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz.

Şurası da lütfen dikkatlerinizden kaçmasın. Halkalı-Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya'yla sınırlandıramayız. Bu hat, Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan ortak koridorun Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor. Halkalı-Kapıkule Projesi, 6.314 kilometrelik Kalkınma Koridoru'nun Türkiye'den geçen 2.094 kilometrelik bölümünün kritik parçalarındandır. Fav Limanı'ndan başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun batı ucundaki Avrupa bağlantısını oluşturacaktır. Bu tablo bize aslında şunu gösteriyor. Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demir yolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür. Halkalı-Kapıkule hattı, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sanayi merkezlerimizin ve limanlarımızın Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bu hat, inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır. Trakya Bölgesi ile birlikte Türkiye ekonomisine büyük katkılar yapacağına inandığım bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kırklareli'mize ve tüm bölgemize böyle stratejik bir yatırımı kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diyorum.

Rabbim bizi sizlere ve Türk milletine hizmet yolundan ayırmasın diliyorum. 24 yılda Türkiye'ye çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız duruyor.

"Biz icraatla yatıyoruz, hizmet üretiyoruz"

Biz icraatla yatıyoruz, hizmet üretiyoruz. Laf değil... Taş üstüne taş koyuyoruz. Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz. Bizi eleştirenler 24 yıldır ne yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Gündemlerinde somut proje yok. yalan istersen bunlarda bol. Varsa yoksa yalan yolan... Siyasi parti değil sanki iftira üretme merkezi, dedikodu kazanı... Kendi pisliklerini bize bulaştırma derdindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle doğrusunu araştırmadan bize saldırıyorlar. Boğazlarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar. Baklava kutuların hesabını vereceksiniz. Soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Biz bu ilkesiz siyasete prim vermeyiz. Daha evvel söyledim yine söylüyorum. Kim milletin hakkına hukukuna emanetine el uzatırsa bizi bulur, devletin tüm kurumlarını karşısında bulur.

"Biz bu rezil siyasete prim vermeyiz"

Hem şehir şehir, meydan meydan ulaşıp milletin malını çalanlara hesap soracaksınız hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yakasına yargı zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanların yakasına hiç tereddüt etmeden yapışır. Ve bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.

"Hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız"

Kirli yöntemlerin, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır. Dürüstlüktür. Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkârlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz ve gideceğiz. Adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız.

Ne oyuna geleceğiz ne tuzağa düşeceğiz ne de birilerinin yalan rüzgârına kendimizi kaptıracağız. Sağduyulu ve serinkanlı bir şekilde, akıl ve basiretle inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Milletim müsterih olsun. Bize güvensin. Ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim, sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gerekeni yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.