Fon yasası teklifi Meclis’e sunuldu: Kamu kaynağı yok, cebri tahsilat var
Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiye edilecek fonlarla ilgili 9 maddelik kanun teklifinin detaylarını paylaşırken, "Fon ödemesinde kamu kaynağı kullanılmayacak. 1 milyon TL'lik ara ödeme sağlanacak" ifadelerini kullandı.
AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, “9 maddeden oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordinasyon Kurulu, SPK’nın alacağı kararlarda asla kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir. Gerek bu kanun teklifinde gerekse de SPK’nın alacağı kararlarda hazineden bir katkı alınmayacaktır. Geçici istisnai bir düzenlemedir. Şahsi sorumluluk ve SPK eliyle cebri tahsilat imkanı getiriyoruz, fahiş kazançların gönüllü iadesi imkânı getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Virüsü söküp atacağız
SPK'nın müdahalede bulunduğu fonların piyasaların genel resmi asla göstermediğini belirten Güler, sorunun fon piyasasında sınırlı bir alanda gerçekleştiğini dile getirerek “Tasfiyedeki fonların büyüklüğü hanehalkımızın finansal varlıklarının sadece 2,4'üne denk gelmektedir. Toplam fon sayısının ise yüzde 4,6'sına karşılık gelmektedir. Bu demek değil ki buna sessiz kalacağız. Tam tersi üstüne gideceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. Bu hastalıklı unsurların etkisini ortadan kaldırmak için önemli bir adım olacaktır” dedi.
Gerçek hak sahiplerinin tek tek ve şeffaf bir şekilde belirlendiğini aktaran Güler şöyle devam etti: “Fonların portföyündeki varlıkların aceleyle ve değer kaybına yol açması yerine mümkün olan en yüksek ekonomik değerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Gerekli hallerde Kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı, satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imkanından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamını henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir. Piyasa dolandırıcılığı ve suistimal yapanlar sürecin dışında tutuluyor, suç işleyen bu süreçten asla yararlandırılmayacak.”
Teklifte neler var?
* Tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimine bağlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülecek.
* Hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilatı düzenlenerek açıklık getirildi.
* Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiriyi aşan tutarları gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyor.
* Fon malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümler öngörülüyor. Fonun kurucusu portföy yönetim şirketinin sorumluluğu esas alınmakta; tahsilin ondan sağlanamadığı durumlarda sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere başvurulabilme imkanı getiriliyor.
* Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsadere edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen malvarlığı değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanıyor. Geri kazanılan tutarlar, TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ile fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlar da belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacak.
Teknik hazırlıklar sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi kapsamında 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıklar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca aşırı kârların iadesi için açılan hesaplara geri ödeme sürecinde kurumlar arası koordinasyon için gerekli konular ele alındı.
Hak sahiplerine ödemeler yapıldı
Bulls Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2026 tarihli kararı kapsamında tasfiye sürecine alınan fonlarının tasfiye işlemlerinin, Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “TEFAS'a açık BPZ, BMU ve BOS fonlarımızın tasfiye süreçleri gerçekleştirilmiş, hak sahiplerine ait tutarlar hesaplarına eksiksiz olarak aktarılmıştır. Yatırımcılarımız bu süreçte herhangi bir hak kaybına uğramadan alacaklarına ulaşmıştır. Bu vesileyle, yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamadığını ve şirketimizin kamuoyunda gündeme gelen kuruluşlarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını önemle kamuoyunun bilgisine sunarız. Süreç boyunca bize duydukları güven, gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Bulls Portföy olarak şeffaflık, yatırımcı haklarının korunması ve güven esaslı hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” denildi.