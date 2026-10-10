Fon yasası teklifi Meclis’e sunuldu: Kamu kaynağı yok, cebri tahsilat var

AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzen­lemeleri de içeren, 'Tasfi­yesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gü­ler, yaptığı açıklamada, “9 madde­den oluşan bu kanun teklifimiz ve devamında Fon İzleme ve Koordi­nasyon Kurulu, SPK’nın alacağı ka­rarlarda asla kamu kaynağı kulla­nılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecek­tir. Gerek bu kanun teklifinde ge­rekse de SPK’nın alacağı kararlarda hazineden bir katkı alınmayacak­tır. Geçici istisnai bir düzenlemedir. Şahsi sorumluluk ve SPK eliyle ceb­ri tahsilat imkanı getiriyoruz, fahiş kazançların gönüllü iadesi imkânı getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Virüsü söküp atacağız

SPK'nın müdahalede bulundu­ğu fonların piyasaların genel resmi asla göstermediğini belirten Güler, sorunun fon piyasasında sınırlı bir alanda gerçekleştiğini dile getire­rek “Tasfiyedeki fonların büyük­lüğü hanehalkımızın finansal var­lıklarının sadece 2,4'üne denk gel­mektedir. Toplam fon sayısının ise yüzde 4,6'sına karşılık gelmektedir. Bu demek değil ki buna sessiz kala­cağız. Tam tersi üstüne gideceğiz, bu virüsü bünyeden söküp ataca­ğız. Bu hastalıklı unsurların etkisini ortadan kaldırmak için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Gerçek hak sahiplerinin tek tek ve şeffaf bir şekilde belirlendiği­ni aktaran Güler şöyle devam etti: “Fonların portföyündeki varlıkla­rın aceleyle ve değer kaybına yol aç­ması yerine mümkün olan en yük­sek ekonomik değerin elde edilme­si hedeflenmiştir. Gerekli hallerde Kurulun kararı ve denetimi altında hakim ortağı, satma hakkı, toptan satış, özel emir ve borsa satış imka­nından yararlanılabilmesinin önü açılmaktadır. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon li­ra ara ödeme imkanı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamını henüz nak­de dönüştürülmediği aşamada ya­tırımcılarımıza ara ödeme yapıla­bilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışla­rını esas alan net yatırım tutarı üze­rinden belirlenen koşullarla en faz­la 1 milyon lira ara ödeme yapılabil­mesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödene­cek bir meblağ ya da nihai bir tazmi­nat vaadi değildir. Piyasa dolandırı­cılığı ve suistimal yapanlar sürecin dışında tutuluyor, suç işleyen bu sü­reçten asla yararlandırılmayacak.”

Teklifte neler var?

* Tasfiye iş ve işlemlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetimine bağlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülecek.

* Hukuka aykırı işlemlerde şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilatı düzenlenerek açıklık getirildi.

* Gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların, objektif emsal getiriyi aşan tutarları gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyor.

* Fon malvarlığından hukuka aykırı biçimde çıkarılan değerlerin geri kazanılması için de özel hükümler öngörülüyor. Fonun kurucusu portföy yönetim şirketinin sorumluluğu esas alınmakta; tahsilin ondan sağlanamadığı durumlarda sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere başvurulabilme imkanı getiriliyor.

* Ceza soruşturmaları kapsamında el konulan veya yargılama sonucunda müsadere edilen ve ilgili fonla bağlantısı hukuken belirlenen malvarlığı değerlerinin de fon pay sahiplerinin yararına geri kazanılması amaçlanıyor. Geri kazanılan tutarlar, TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenecek ve yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ile fon pay sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacak. Tasfiye tamamlandıktan sonra elde edilen tutarlar da belirlenen usulle yatırımcılara ulaştırılacak.

Teknik hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi kapsamında 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıklar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca aşırı kârların iadesi için açılan hesaplara geri ödeme sürecinde kurumlar arası koordinasyon için gerekli konular ele alındı.

Hak sahiplerine ödemeler yapıldı

Bulls Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2026 tarihli kararı kapsamında tasfiye sürecine alınan fonlarının tasfiye işlemlerinin, Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “TEFAS'a açık BPZ, BMU ve BOS fonlarımızın tasfiye süreçleri gerçekleştirilmiş, hak sahiplerine ait tutarlar hesaplarına eksiksiz olarak aktarılmıştır. Yatırımcılarımız bu süreçte herhangi bir hak kaybına uğramadan alacaklarına ulaşmıştır. Bu vesileyle, yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamadığını ve şirketimizin kamuoyunda gündeme gelen kuruluşlarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını önemle kamuoyunun bilgisine sunarız. Süreç boyunca bize duydukları güven, gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Bulls Portföy olarak şeffaflık, yatırımcı haklarının korunması ve güven esaslı hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” denildi.