Hukuk mezunu zabıta KPSS birincisi oldu

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Sakarya'da belediye personeli olarak görev yapan Mehmet İnaç, yoğun çalışma temposuna rağmen hazırlandığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) büyük başarı elde etti. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İnaç, sınav hazırlığı boyunca sosyal yaşamına ara verdi, ailesine ve arkadaşlarına zaman ayıramadı.

KPSS'de üç puan türünde 100 tam puan aldı

Serdivan Belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Mehmet İnaç, 2026 KPSS Lisans Sınavı'nda 120 sorunun 117'sini doğru, 2'sini yanlış yanıtladı, 1 soruyu ise boş bıraktı.

İnaç, KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin tamamında 100 tam puan alarak sınav birincisi oldu.

Günde 10 saate yakın ders çalıştı

Sınava 6,5 ay boyunca hazırlanan İnaç, yoğun mesaisine rağmen ders çalışmayı bırakmadı.

Bazen gece yarısına, bazen de saat 17.00'den sabaha kadar çalıştığını anlatan İnaç, buna rağmen ertesi gün saat 08.00'de ders başına geçtiğini söyledi.

Günlük ders çalışma süresinin 6 saatin altına düşmediğini, bazı günler 10 saate yaklaştığını belirten İnaç, yemek ve spor dışında başka bir şey yapmadığını, sosyal medyayı kullanmadığını ifade etti.

2016'da 95 puanla zabıta memuru olmuştu

Mehmet İnaç, üniversite öğrencisiyken maddi imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle yaz tatillerinde farklı işlerde çalıştı.

2016 yılında girdiği KPSS Ortaöğretim Sınavı'ndan 95 puan alarak Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne kadrolu olarak atandı.

2020 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İnaç, bu kez kurum avukatı olma hedefiyle KPSS'ye hazırlandı.

Molalarında bile soru çözdü, yapay zekâdan yararlandı

Başarısının arkasında yoğun soru çözme çalışması bulunduğunu belirten İnaç, sınava hazırlık yöntemini şöyle anlattı:

"Sürekli soru çözmeye çalıştım. Yaptığım yanlışlardan doğruyu öğrenmeye çalıştım. Yapay zeka ve çeşitli uygulamalarla da bu yanlışlarımı analiz ettim. Her yanlışımın bana bir doğruyu öğrettiğinin farkındaydım. Hiçbir zaman stres yapmadım."

Yarım saatlik molalarında bile soru çözdüğünü belirten İnaç, hazırlık sürecinde mesai arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini söyledi.

Başarısında ailesinin, arkadaşlarının ve belediyedeki çalışma ortamının önemli payı bulunduğunu vurgulayan İnaç, "Bu bence hepimizin başarısı." dedi.

Şimdi hedefi avukat olarak atanmak

KPSS birinciliğinin ardından kurum avukatı olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Mehmet İnaç, atama dönemini bekliyor.

İnaç, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"32 yaşında hayat beni buraya getirdi. Allah bize bunu nasip etti, mutluyum. Bugünden sonra inşallah atamalar geldiğinde uygun bir kadroya tercih yapıp avukat olarak çalışmaya başlayacağım."

Hiçbir şey için geç olmadığını belirten İnaç, gençlere hedeflerine ulaşmak için çok çalışmalarını tavsiye etti.