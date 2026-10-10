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Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika haberine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de 3.5 büyüklüğünde deorem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Marmara Denizi'nde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son dakika deprem bildirimine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.96 km olarak belirtildi.

Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
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