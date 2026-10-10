Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Marmara Denizi'nde deprem!

Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika haberine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de 3.5 büyüklüğünde deorem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son dakika deprem bildirimine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.96 km olarak belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ