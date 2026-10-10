Marmara'da deprem: Ahmet Ercan'dan ilk yorum

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Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,96 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının öncü deprem niteliğinde olmadığını belirtti.

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“22:08’de Yalova açığında oluşan M3,8 büyüklüğündeki depremcilik bir öncü deprem değil, yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Sıkıntı yok.”