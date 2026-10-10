Marmara'da deprem: Ahmet Ercan'dan ilk yorum
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 22.08'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,5 olarak açıklandı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin öncü deprem olmadığını belirterek bunun yerel bir gerginlik boşalması olduğunu ifade etti.
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,5, derinliği ise 7,96 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarsıntının öncü deprem niteliğinde olmadığını belirtti.
Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“22:08’de Yalova açığında oluşan M3,8 büyüklüğündeki depremcilik bir öncü deprem değil, yerel bir gerginlik boşalmasıdır. Sıkıntı yok.”