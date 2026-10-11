Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, ‘’Yapılan son değerlendirmelere göre 12 Ekim Pazartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.