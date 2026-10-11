Çelik’ten İsrailli bakana tepki: Seviyesiz ve hadsiz bir açıklama

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulunan Çelik, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi.

Çelik, Katz'ın söz konusu açıklamalarının, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliği ve tükenmişliği açıkça ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti, iç siyasetteki sıkışmışlığını ve seçim öncesi çöküşünü Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırarak örtbas edebileceğini zannetmektedir. Türkiye'yi hedef alan bu asılsız ithamlar ve karalama kampanyaları, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölge genelinde sürdürdüğü yayılmacı, saldırgan politikaları gizlemeye yetmeyecektir. Katz'ın barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi ise İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı tamamen hiçe sayan haydutça anlayışının yeni bir tezahürüdür.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir. Ülkemiz, Filistin halkının meşru haklarını, tarihi adalet davasını ve bölgede kalıcı barışı kararlılıkla savunmaya, zalimin karşısında hakikatin gür sesi olmaya devam edecektir."