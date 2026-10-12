Cem Yılmaz kalp krizi sonrası kontrole gitti: “Sigarayı bıraktım”

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos’ta kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Burada anjiyoya alınan Yılmaz’a Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden balon ve stent işlemi uygulanmıştı. İki gün hastanede takip edilen Yılmaz, sağlık durumunun stabil olması üzerine 31 Ağustos’ta taburcu edilmişti.

40 gün sonra kontrole geldi

Kalp krizinin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesinin ardından Çanakkale’ye gelen Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi’nde kontrolden geçti. ÇOMÜ Nükleer Tıp Merkezi’nde Yılmaz’a, kalbin kanlanmasını değerlendirmek amacıyla miyokard perfüzyon sintigrafisi uygulandı.

Tetkiklerin ardından açıklama yapan Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

“Durumum iyi Allah’a şükür ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım” diyen Yılmaz, yaşam tarzında yaptığı değişiklikleri de anlattı.

“Mutlu haberler, sigarayı bıraktım”

Yılmaz, “Mutlu haberler, sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Egzersizlerimi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Doktorlarının belirlediği kurallara uymaya çalıştığını belirten Yılmaz, tamamen toparlanmak için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yeni filminin çalışmalarını kalp krizinden önce tamamladığını da aktaran Yılmaz, “İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel bir takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık” dedi.

Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta da yapılan kontrollerin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz’a iki aşamalı test uygulandığını belirten Usta, kalp krizinden etkilenmeyen diğer damarların kalbi iyi beslediğinin görüldüğünü söyledi.

Usta, “Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık” diyerek Yılmaz’ın sağlık durumunun takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.