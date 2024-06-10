Ev sahibinin 'Evi boşalt' dediği kiracı evi ateşe verdi!

Olay Karaman'da Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, İ.Y.'ye ait evde kiracı olarak oturan B.S. isimli kadın ev sahibinin "Evi boşalt" demesine sinirlenerek oturduğu evi ateşe verdi.

Kısa sürede alevlere teslim olan evi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kiracı B.S.'nin oturduğu ev eşyaları ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

'İki yıldır kira almadık'

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi gazetecilere şunları söyledi: “Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de 'Üst kattaki kiracıyla birlikte yaptır' deyince 'Ben para falan vermem' dedi. Daha sonra 'Tamam biz yaptırırız, sen evden çık' deyince de bize evi boşalt dediniz, diye evi ateşe vermiş."

Kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren kiracı B.S. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.